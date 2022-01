Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de completar 15 anos de vida, aquele que foi um dos primeiros bares/discotecas da baixa do Porto reabre em 2022 com uma nova gerência e algumas mudanças visíveis a olho nu. “O nosso objetivo é manter a linha do Plano B, dando-lhe um upgrade, renovando-o, atualizando-o e melhorando-o”, quem o diz a Ricardo Costa, o novo responsável pela casa noturna.

Formado em jornalismo e literatura, o portuense viveu vários anos em Londres, mas de regresso a Portugal tornou-se sócio proprietário de negócios como os restaurantes O Marmorista, na Boavista, e Kitchen Urban Garden, em Massarelos, sendo que em novembro passado adquiriu aquele que é o projeto mais ambicioso e histórico do leque.

Instalado num edifício centenário, o Plano B fechou para obras no final de dezembro e apesar de ter tido permissão legal para reabrir no passado dia 14 de janeiro, decidiu adiar o momento para esta sexta-feira. “É um espaço que carece de manutenção, mas aproveitamos para fazer obras mais profundas, mudámos o sistema de luz e o sistema de som, tornando-o mais profissional e a atualizado, fizemos um refresh no mobiliário e na decoração, aumentámos o palco e pintámos as paredes”, adianta Ricardo Costa, sublinhando que uma das principais intenções é poder receber bandas maiores, com até 12 pessoas, e aumentar a qualidade dos equipamentos.

A organização das três salas do espaço irá manter-se, ainda que com algumas melhorias. A galeria/bar do piso térreo passará a ser mais confortável e acolhedora e irá receber exposições e instalações multimédia para proporcionar “uma experiência imersiva de som e de luz”, já a sala palco, situada no piso inferior, terá direito a uma tela de projeção, que irá permitir uma programação cultural mais versátil, e a sala do cubo vai continuar a ser dedicada ao “melhor da música eletrónica”.

A nova programação privilegia os concertos e já tem nomes para ver até abril, sendo que sexta-feira o ator Nuno Lopes ficará encarregue da mesa de som e a banda Yakuza apresentará o novo disco “Aileron” num concerto. A 25 de fevereiro é a vez de Capicua subir ao palco do Plano B para um concerto especial comemorativo dos 10 anos do seu primeiro álbum, três dias depois, a 28, os Linda Martini apresentam o seu novo trabalho no Porto, e no primeiro dia de abril a dupla Conjunto Corona fará soar o hip hop em português. Paralelamente aos concertos, na agenda do Plano B haverá até março, nomes de DJs como Vibe, Xinobi & Moullinex ou Sam The Kid.

Rua de Cândido dos Reis, 30 (Porto). Quinta a sábado, das 22h às 6h