Quanto mais novas são as crianças, menor é o número de vacinadas. Entre os 5 anos menos de um terço da população desta faixa etária recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 — o valor mais baixo de todos. A percentagem de vacinados entre as crianças entre os 5 e os 11 anos sobe com a idade. As contas são do Público com base em dados fornecidos pela Direção Geral de Saúde.

No total, e segundo o mais recente relatório de vacinação da DGS, de sexta-feira, estão vacinadas 300.950 crianças dos 5 aos 11 anos num universo de 643.164. Em termos percentuais não chegam a ser metade (46,8%).

Por idade, foram vacinadas 26.212 crianças de 5 anos (30%), valor que sobe para os 34.765 (41,2%) entre as de 6 anos. Logo a seguir, nos 7 anos há 36.839 doses administradas (43,5%) e entre as crianças de 8 anos há um total de 39.906, o que representa 43,6%.

Com 9 anos estão vacinadas 47.625 crianças (48,95%), com 10 anos são 54.417 (53,8%) e o valor percentual mais alto é o das crianças com 11 anos — 62,7% o que corresponde a 61.187 doses administradas.