Vários portugueses a residir no estrangeiro foram impedidos de votar por não terem recebido o boletim de voto pelo correio. Em Madrid, os eleitores foram informados que podiam votar presencialmente caso não recebessem o envelope para votarem por correspondência, mas o consulado diz não se responsabilizar por essa informação, que foi dada por um call center, soube a Rádio Observador.

Os eleitores que votam fora de Portugal podem fazê-lo de duas maneiras: presencialmente ou por via postal. A escolha deve ser feita e comunicada à respetiva comissão recenseadora no estrangeiro até à data da marcação da eleição. Se isso não acontecer, a votação acontecerá obrigatoriamente por via postal.

Neste caso, os eleitores recebem do Ministério da Administração Interna um boletim de voto para a morada indicada no caderno de recenseamento pela via postal mais rápida e sob registo, explica o site da Comissão Nacional de Eleições (CNE). Este deve ser devolvido devidamente preenchido e seguindo as indicações juntamente com uma cópia do cartão de cidadão ou bilhete de entidade por correio antes do dia da eleição.

Foi isto que muitos eleitores em Madrid, como João Nazareth e Henrique Borges, dizem não ter conseguido fazer. Sem o boletim, estes deslocaram-se ao consulado português, onde decorreram as últimas eleições, mas foi-lhes dito que não podiam votar, pois não se tinham inscrito para o fazerem de forma presencial. No caso destas eleições legislativas, a inscrição tinha ser feita até dezembro.

O mesmo aconteceu com Francisco Neto, que foi impedido de votar este sábado, o primeiro dia para a votação dos portugueses a residir fora do país, à tarde. Segundo a Embaixada de Portugal em Madrid, a carta com o boletim encontra-se ainda em trânsito e Francisco terá de esperar que chegue para que possa votar.

A Rádio Observador tentou contactar a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, responsável por estas eleições, mas sem sucesso.