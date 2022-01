A polícia paquistanesa disse que alargou esta segunda-feira a busca pelos dois agressores não identificados que atiraram e mataram um pastor cristão e feriram outro no domingo, no noroeste do Paquistão.

William Siraj, de 75 anos, da Igreja do Paquistão, foi morto a caminho de casa depois de participar nos serviços religiosos de domingo na cidade de Peshawar, capital da província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país e que faz fronteira com o Afeganistão.

Naeem Patrick, reverendo das que acompanhava Siraj, ficou ferido e um terceiro clérigo saiu ileso do ataque. Os agressores fugiram e, até ao momento, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque aos religiosos.

O oficial da polícia Javed Khan disse que uma investigação está em andamento e que estão a ter em consideração todas as possibilidades.

O chefe da polícia provincial, Moazzam Jah Ansari, ordenou aos investigadores da polícia que utilizassem a mais recente tecnologia e todos os recursos disponíveis para garantir a prisão dos agressores.

Os cristãos são uma pequena minoria neste país predominantemente muçulmano sunita, onde cerca de metade são membros da Igreja do Paquistão (que é uma igreja protestante, mas inclui anglicanos), e a outra metade é maioritariamente católica.

Os extremistas do Paquistão atacaram cristãos várias vezes nos últimos anos. Os ataques aumentaram desde que os talibãs paquistaneses terminaram um cessar-fogo com o governo no mês passado.

O clérigo mais graduado da Igreja do Paquistão, o bispo Azad Marshall, condenou o ataque na rede social Twitter e exigiu proteção para os cristãos.

We strongly condemn the firing on clergy of Diocese of Peshawar and instant killing of Pastor William Siraj and injuring Rev Patrick Naeem earlier today. We demand justice and protection of Christians from the Government of Pakistan. pic.twitter.com/T62scXXpB6 — Bishop Azad Marshall (@BishopAzadM) January 30, 2022

“Nós exigimos justiça e proteção do governo do Paquistão aos cristãos“, escreveu Marshall.

Entretanto, foi reforçado o policiamento junto da Igreja de Todos os Santos de Peshawar (da Igreja do Paquistão), onde uma cerimónia em memória do religioso assassinado é realizada esta segunda-feira.

A igreja foi brutalmente atacada por insurgentes com bombas e tiros em 2013. Mais de 70 fiéis foram mortos e 100 ficaram feridos no ataque, um dos piores contra cristãos no Paquistão.