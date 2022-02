A aplicação móvel Grindr, que facilita encontros amorosos entre homossexuais, foi excluída das lojas de aplicações na China, num período em que as autoridades estão a reforçar o controlo sobre a internet.

Dados da empresa de pesquisa Qimai indicam que o Grindr deixou de estar disponível para descarregar no país asiático. De acordo com a norte-americana Apple, os gestores do Grindr removeram a aplicação da App Store na China e a Google Play não está disponível no país.

A app também não foi encontrada noutras plataformas operadas por empresas chinesas.

Os reguladores da internet na China lançaram uma campanha para erradicar conteúdo ilegal e sensível durante o feriado do Ano Novo Lunar e os Jogos Olímpicos de Inverno, que decorrem em fevereiro.

A campanha visa “criar um ambiente online’civilizado, saudável, festivo e propício para a opinião pública durante o Ano Novo Lunar”, disse o governo, em comunicado.

Embora a homossexualidade não seja um crime desde 1997 na China, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é proibido e as questões LGBTQ permanecem tabu. No ano passado, as contas na rede social WeChat de proeminentes grupos académicos de direitos LGBTQ foram bloqueadas.

A censura de conteúdo na internet surge depois de terem também sido banidas a representação de casais homossexuais no cinema ou séries de televisão no país.