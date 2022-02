Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O juiz norte-americano Lewis Kaplan, encarregue do caso de abuso sexual de Virginia Giuffre contra o príncipe André, pediu oficialmente assistência às autoridades britânicas e australianas para obter o testemunho de potenciais testemunhas fora dos Estados Unidos. De acordo com o The Guardian, o pedido formal de Kaplan resulta de petições apresentadas há várias semanas pelo advogado de Giuffre e também pela defesa do filho da rainha Isabel II.

Virginia Giuffre solicitou no dia 14 de janeiro que o juiz norte-americano pedisse ajuda às autoridades britânicas de maneira a garantir o testemunho de Robert Olney, antigo assistente do príncipe, que poderá falar sobre as relações do duque de York com JefrreyEpstein e também Ghislaine Maxwell. O pedido de ajuda tem ainda em vista o testemunho de Shukri Walker, que afirma ter visto o príncipe na discoteca londrina Tramp “com uma jovem” na mesma altura que Guiffre, ainda com o apelido Roberts, alega ter sido abusada após uma visita ao respetivo estabelecimento. Tanto um como outro vivem no Reino Unido, sendo que a última já antes se mostrou disponível para depor.

À data menor de idade, Giuffre já antes contou a sua versão da história, alegando que depois de terem jantado juntos e dançado numa discoteca em Londres, o príncipe terá obrigado a jovem a ter relações sexuais com ele. Giuffre, aliás, acusa o príncipe André, de 61 anos, de a forçar a ter sexo há mais de 20 anos na casa da socialite britânica entretanto condenada Ghislaine Maxwell, na mansão de Epstein e também na ilha particular do norte-americano, que morreu na prisão.

Também a 14 de janeiro, a equipa legal do príncipe pediu a assistência das autoridades australianas para obter o testemunho do marido de Giuffre e da sua psicóloga, Judith Lightfoot. O The Times acrescenta que Lewis Kaplan pediu que o testemunho do marido inclua detalhes sobre como este conheceu Giuffre, as conversas em casal sobre o visado, o alegado trauma de infância da mulher e ainda a relações desta com Epstein e Maxwell.

Já o testemunho de Lightfoot deverá conter informações sobre o tratamento médico de Giuffre, bem como o diagnóstico, os temas discutidos durante as sessões de terapias, as afirmações feitas sobre o duque e o alegado trauma.

A 26 de janeiro, o filho da rainha Isabel II respondeu oficialmente ao processo civil movido por Virginia Giuffre e, negando todas as acusações feitas contra ele, exigiu um julgamento por júri.