Está em “negociações técnicas” e “ainda não foi fechado”, disse fonte da Media Capital, mas deverá estar por horas o acordo entre o grupo português e os ingleses da Absolute Radio para a venda de Comercial, M80, Cidade, Smooth e Vodafone FM. Em curso desde junho de 2021, a operação de venda deverá valer ao grupo presidido por Mário Ferreira mais de 60 milhões de euros — a previsão inicial era de que o negócio pudesse ultrapassar os 50 milhões.

A notícia está a ser avançada esta quinta-feira pelo Jornal de Negócios, que garante que as linhas gerais da transação já estão fechadas, faltando só acertar alguns detalhes. A Absolute Radio, detida desde 2013 pelos alemães do Bauer Media Group, está desde setembro a negociar com a Media Capital. Com uma receita anual de 2,3 mil milhões de euros, o grupo, com sede em Hamburgo, detém mais de 600 revistas, 50 rádios e 400 produtos digitais, contando também com atividade na logística, distribuição e serviços de marketing em 17 países. No que diz respeito apenas à rádio, é a operadora líder na Europa, com mais de 55 milhões de ouvintes semanais.

Com a venda destas cinco rádios, com a Comercial, desde 1997 no portfólio do grupo, à cabeça e uma audiência conjunta de 2 milhões de pessoas, a Media Capital prossegue uma estratégia de redefinição e de concentração de esforços apenas na área da televisão, continua o jornal. Com os mais de 60 milhões de euros que deverá encaixar com esta transação, diz o Jornal de Negócios, a empresa vai conseguir cobrir os investimentos feitos nos novos estúdios da TVI e o lançamento da CNN.