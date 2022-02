A cantora francesa Barbara Pravi, segunda classificada no Festival Eurovisão 2021, vai estrear-se em Portugal com dois concertos, onde apresentará o seu álbum, nos dias 25 e 26 de abril, em Lisboa e Porto.

A cantora francesa, que perdeu o primeiro lugar da Eurovisão para os italianos Måneskin, vai apresentar-se pela primeira vez em Portugal, com o seu álbum “Voilá”, nos palcos do Teatro Tivoli, em Lisboa, a 25 de abril, e da Casa da Música, no Porto, a 26 de abril, anunciaram em comunicado os promotores do espetáculo.

Com raízes sérvias e iranianas, Barbara Pravi tem estado a apresentar-se pela Europa, mostrando a voz que a fez ser comparada a Edith Piaf e Jacques Brèl.

A cantora francesa vai mostrar composições autorais, além de parcerias com Yannick Noah e Jaden Smith. Para as apresentações em Portugal, Barbara Pravi vem acompanhada de Agnès Imbault, no piano, e Mathilde Sternat, no violoncelo, acrescentou a mesma nota.

Os bilhetes para os concertos em Portugal já estão à venda, por valores que oscilam entre os 20 e os 35 euros em Lisboa, e os 25 e 35 euros no Porto.

Os espetáculos estão marcados para as 21h00 e têm produção da Sete Mares, COMO NO! e Ladobe Creative.