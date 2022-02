Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Apple TV+ anunciou na passada quinta-feira uma nova série com o nome “The New Look” que se focará no rápido crescimento da marca homónima de Christian Dior no final da década de 1940, destronando Chanel como o nome maior da moda em Paris na época.

Segundo o comunicado, a série será um “thriller épico que se passa na ocupação Nazi da II Guerra Mundial em Paris quando o reino de Coco Chanel como a designer de moda mais famosa do mundo acaba e Christian Dior se eleva ajudando ao regresso do espírito e da vida ao mundo com o seu disruptivo, icónico carimbo de beleza e influência que irá definir gerações futuras”.

A série chamar-se-á “The New Look”, será produzida pelos Apple Studios e Todd A. Kessler, que tem no currículo sucessos como Bloodline, Damages ou Os Sopranos, ficará encarregue de escrever e produzir a série. Os atores Ben Mendelson e Juliette Binoche desempenharão os papéis de Christian Dior e Gabrielle Chanel, respetivamente.

Quando Paris ficou ocupada pelas forças Nazis durante a II Guerra Mundial, não era apenas a capital da França, mas era também a capital da moda. Contudo, perante as circunstâncias, também esta indústria teve de lutar pela sua sobrevivência. Já no pós-guerra, em 1946 Christian Dior começou a sua própria marca de moda com o apoio do empresário Marcel Boussac. A 12 de fevereiro de 1947 apresentaria a sua primeira coleção, perante a imprensa e muitos compradores, que se renderam a uma nova moda que apostava em silhuetas muito femininas com cinturas apertadas e saias muito amplas.

O novo estilo ficou conhecido como “New Look” e marcou uma acentuada diferença com a realidade que estava instalada, a necessidade de praticidade e o racionamento de tecidos resumiram o guarda-roupa feminino a uma espécie de uniforme com linhas retas e peças austeras. As propostas de Dior viriam a definir a moda os anos seguintes.

A série da Apple TV+ será totalmente filmada em Paris e foca-se, precisamente, nesta época em que a capital francesa começou um regresso à normalidade no pós-guerra à boleia das criações de Dior. Além de Dior e Chanel, a série retratará também outras personagens importantes no panorama da moda da época, como Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin ou Yves Saint Laurent, entre outros.