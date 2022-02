Patinadores dos Jogos Olímpicos de Inverno poderão vir a competir apenas a partir dos 17 anos

Está em cima da mesa a hipótese de, já nos Jogos Olímpicos de Milão, em Itália, serem apenas aceites atletas a partir dos 17 anos. Para os defensores deste aumento da idade mínima, o bem-estar dos jovens atletas estaria a ser respeitado, assim como a redução dos riscos de lesões associadas a manobras cada vez mais desafiantes — e perigosas — na modalidade.

Acho que o caso de Valieva vai ajudar a avançar com isto, e com sorte poderá alargar a discussão a federações de outros desportos”, afirmou Mona Adolfsen, a presidente da Federação Norueguesa de Patinagem. “A Valieva é uma criança, pelo que, independentemente do que acontece, nós sentimos pena por ela.”

https://observador.pt/2022/02/17/a-saida-imperfeita-duas-quedas-e-olhar-no-chao-para-evitar-as-lagrimas-kamila-valieva-falha-podio-e-atletas-russas-vao-receber-medalhas/