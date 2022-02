Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira que enviou para a Ucrânia ajuda humanitária e material de proteção civil, como tendas, máscaras, medicamentos e até um posto para tratar militares feridos. Este equipamento deve chegar “nos próximos dias”, adianta ao Observador o porta-voz do executivo comunitário para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, numa altura em que sobe a tensão entre Rússia e Ucrânia.

O anúncio foi feito ao início da tarde em comunicado divulgado no site da Comissão Europeia. “O objetivo principal é ajudar a Ucrânia a preparar-se para todos os cenários possíveis”, afirma entretanto o porta-voz Balazs Ujvari.

O pedido de ajuda foi feito pela própria Ucrânia a 15 de fevereiro, ao ativar um mecanismo de apoio europeu. Depois, vários estados-membros ofereceram-se para reunir o material solicitado. Bruxelas conduziu todo o processo.

O que a Comissão Europeia fez foi contactar os estados-membros, para ver quais estariam disponíveis para fornecer o material pedido pelas autoridades ucranianas. E é com alegria que confirmo que cinco países já se ofereceram: Eslovénia, Roménia, França, Irlanda e Áustria. Reuniram máscaras, medicamentos, antibióticos, desinfetante e até geradores elétricos. Ou seja, uma grande variedade de equipamento”, detalha o porta-voz do executivo comunitário para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Balazs Ujvari explica que o equipamento já está a caminho da Ucrânia para ser distribuído e adianta que deve chegar “nos próximos dias”. A Comissão Europeia “pagou 75% dos custos de transporte”, detalha, mas a responsabilidade de garantir que o material chega ao destino é dos estados-membros.

Ouça aqui na íntegra as declarações do porta-voz da Comissão Europeia para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises:

Em declarações ao Observador, o porta-voz da Comissão Europeia para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises apela a que outros estados-membros também contribuam para este apoio. Portugal não foi, até agora, um deles, adianta.

Balazs Ujvari afirma que a Comissão Europeia vai continuar a apoiar a Ucrânia ao longo dos próximos meses, tal como tem feito até agora.

Continuamos a trabalhar dia e noite com o nosso Centro de Coordenação de Resposta de Emergência para tentar mobilizar ajuda adicional para a Ucrânia. Vamos continuar extremamente empenhados”, afirma.

O porta-voz lembra que, desde 2014 (ano em que a Rússia anexou a Península da Crimeia, dando origem a uma crise), Bruxelas já ajudou a Ucrânia com “cerca de 200 milhões de euros”. “No ano passado, apoiámos o país com quase 30 milhões de euros”, explica Balazs Ujvari.

Entre o material fornecido pelos estados-membros, contam-se ainda luvas, sacos-cama, cobertores e kits de higiene.

Cruz Vermelha admite “preocupação” e pede que países envolvidos disponibilizem infraestruturas de apoio à população

O Comité Internacional da Cruz Vermelha alerta que o escalar de tensão entre Ucrânia e Rússia está a colocar vários serviços essenciais em risco de parar e admite estar “muito preocupado” com a situação.

“Nos últimos dois dias, pelo menos dois grandes reservatórios de água na região de Donetsk ficaram inoperacionais por causa das hostilidades”, alerta a organização num comunicado enviado ao Observador. “Os dois reservatórios fornecem água potável a mais de um milhão de pessoas, incluindo hospitais e outros serviços essenciais”, acrescenta a nota.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha apela assim “a todas as partes” envolvidas no conflito que dispensem “infraestruturas essenciais para a sobrevivência da população”.

Estamos muito preocupados com os desenvolvimentos no leste da Ucrânia nos últimos dias. Infraestruturas civis que fornecem serviços essenciais e pessoas que nelas trabalham estão protegidas pela lei humanitária internacional”, afirma a chefe de delegação do Comité Internacional da Cruz Vermelha na Ucrânia, Florence Gillette, citada no mesmo comunicado.

A Cruz Vermelha alerta ainda que é preciso “cuidar” e “poupar” os civis.

O presidente russo reconheceu esta segunda-feira a independência das repúblicas separatistas ucranianas, violando os Acordos de Minsk. Vladimir Putin argumenta que a Ucrânia é historicamente parte do “Império Russo” e afirma que a Rússia se sente ameaçada. Putin ordenou entretanto a “forças de manutenção de paz” que entrassem nas duas regiões separatistas do leste da Ucrânia, de acordo com um decreto já publicado.