Os separatistas pró-russos em Donetsk e Donbass, as regiões ucranianas que Vladimir Putin reconheceu como independentes esta segunda-feira, receberam as declarações do líder russo em festa. Nas redes sociais estão a ser partilhadas imagens de fogo de artifício e bandeiras russas nas ruas das cidades de Donetsk e Lugansk, que estão no centro do conflito.

Veja acima a fotogaleria e, abaixo, alguns vídeo partilhados no Twitter.

#Ukraine ????????: celebrations in #Donetsk tonight. A dozen people with ???????? flags in a city of a million residents pic.twitter.com/Vklgh2S5Yl — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 21, 2022

????????⚡️Russian war reporter Semyon Pegov airs celebrations from Donetsk. pic.twitter.com/OCByO6dEU5 — Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 21, 2022

