JS, JSD, JP, IL, Livre e PAN manifestam-se contra invasão russa. Chega não foi convidado, BE e JCP ficaram de fora

As juventudes partidárias do PS e PSD resolveram organizar uma manifestação a favor da Ucrânia e convidaram os restantes partidos. Chega não teve convite, JCP e Jovens do BE não se juntaram.