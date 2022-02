Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A autoridade rodoviária ucraniana, Ukravtodor, apelou aos cidadãos do país para que retirassem todas as placas indicativas das estradas da Ucrânia, numa tentativa de dificultar as deslocações dos militares russos no país.

Numa publicação no Facebook, acompanhada com uma imagem alterada no computador substituindo os nomes das localidades por insultos em russo, a autoridade rodoviária apela à “prioridade número um” de retirar “nomes de localidades”, pedindo aos ucranianos que entreguem “as placas recolhidas às autoridades locais”.

“O inimigo não se orienta no terreno, vamos ajudá-los a ir diretos para o inferno”, apela a autoridade rodoviária na publicação.

Nas redes sociais já circulam vídeos de ucranianos a retirar placas de sinalização.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

E há também imagens de placas luminosas com insultos para os militares russos que desde quinta-feira percorrem as ruas do país, lembrando a mensagem que os 13 militares que protegiam uma pequena ilha responderam ao navio russo que pediu a rendição.