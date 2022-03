Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chama-se Yelena Osipova, tem 77 anos e foi detida pela polícia russa enquanto protestava contra a invasão da Ucrânia, em São Petersburgo.

Com dois cartazes nas mãos, a ativista e artista protestava no meio de centenas de pessoas, quando foi levada por dois polícias russos. Várias pessoas filmaram o que aconteceu e as imagens foram posteriormente divulgadas pelo The Guardian.

Nos últimos dias, várias cidades da Rússia têm sido palco de manifestações contra o Kremlin e a polícia não tem poupado na sua atuação. Há relatos de pessoas detidas e as penas aplicadas podem ficar entre multa ou prisão.

Já na semana passada, a polícia russa deteve cerca de 800 pessoas em 42 cidades do país. Quase metade dos detidos foram em Moscovo. E, já nessa altura, o Ministério do Interior tinha alertado para as consequências de uma oposição ao regime russo, sublinhando que as forças policiais tomariam “todas as medidas necessárias para assegurar a ordem pública”. Aliás, os infratores “serão presos e levados à justiça”, acrescentou.

Os números têm vindo a aumentar e, esta terça-feira, as Nações Unidas disseram que receberam relatos de mais 6.400 detenções em protestos na Rússia, desde a última quinta-feira.