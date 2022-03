A PSP deteve esta quinta-feira um homem de 33 anos, que é suspeito do crime de violência doméstica sobre a mulher, que foi obrigada a esconder-se na via pública juntamente com a filha menor.

Em comunicado, a PSP informou que deteve em flagrante delito o suspeito, na sequência de um contacto “com pedido de apoio da vítima, que já havia apresentado denúncia” pelo mesmo crime.

A PSP adiantou que a vítima, uma mulher de 37 anos, foi localizada escondida e “verdadeiramente assustada”, acompanhada da sua filha com 6 anos.

Ambas foram transportadas para um local seguro, referiu a PSP.

Segundo o comunicado, “através da descrição do suspeito e da viatura em que se deslocava, foi possível localizá-lo”. O homem tinha na sua posse uma arma branca.

A PSP acrescentou que o homem foi detido e impedido de “lograr a sua intenção de concretizar as ameaças de morte que havia efetuado antes, recorrendo para tal a mensagens escritas e redes sociais“.

O arguido vai ser presente na sexta-feira à autoridade judiciária para a eventual aplicação de outras medidas de coação.

Fonte da PSP adiantou à agência Lusa que mãe e filha estavam “escondidas da via pública”.