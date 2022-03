Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este é um confronto em que os dois modelos mereciam sair vencedores. Destinam-se a um público ligeiramente distinto, pois o Lamborghini Urus é mais exuberante e desportivo, enquanto o Aston Martin DBX 707 é mais refinado e luxuoso. Mas ambos oferecem potência a rodos, um chassi eficaz e a capacidade de surpreender até os melhores condutores pela sua rapidez, uma vez que ambos superam os 300 km/h.

A Carwow colocou os dois super SUV frente a frente, para ver qual o mais célere na aceleração e, no papel, o duelo parecia equilibrado. Ambos recorrem a um V8 com 4 litros de cilindrada, mas o SUV britânico extrai 707 cv e 900 Nm, enquanto o rival italiano retira do motor a gasolina 650 cv e 850 Nm. Para equilibrar as forças em presença, o maior luxo do DBX leva-o a acusar segundo a norma europeia 2320 kg, ou seja, mais 48 kg do que o Urus. Mas a vantagem parece favorecer o Aston Martin, que anuncia 310 km/h e 3,3 segundos para ir de 0-100, contra 305 km/h e 3,6 segundos do Lamborghini.

Na aceleração do ¼ de milha (0 a 402 metros) com arranque parado, o DBX 707 percorreu a distância em 11,7 segundos, contra 12,0 segundos do Urus. Na aceleração até ao fim da milha (1609 metros), o Aston Martin volta a ser o mais rápido, para depois repetir a vitória na reaceleração a partir de 96,5 km/h.

Valeu ao Lamborghini o comparativo na travagem a partir de 160 km/h, em que o Urus ganhou ao Aston Martin. Mas este provou ser possível bater o que até aqui era considerado o SUV mais potente e rápido do mercado.