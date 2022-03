Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma mulher apareceu em direto a segurar um cartaz contra a guerra durante a transmissão do noticiário da noite emitido pelo Channel One, um canal de televisão estatal russo.

A interrupção aconteceu pelas 21h35, horário de Moscovo, e o momento está agora a ganhar tração na rede social Twitter, onde o vídeo está a ser partilhado.

Wow on a live Russian TV broadcast (First Channel) a woman runs out with a sign: "Stop the war. Don't believe the propaganda. They lie to you here." https://t.co/nLE1VWM3Xy — Glenn Kates (@gkates) March 14, 2022

No cartaz que a mulher segura é possível ler a seguinte mensagem: “Parem a guerra. Não acreditem na propaganda. Aqui, estão-vos a mentir”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim que a mulher apareceu em direto a segurar o cartaz, a transmissão foi abruptamente interrompida, e a imagem da pivô a falar foi rapidamente substituída por uma peça jornalística sobre um hospital.

The woman who protested the war on Channel One has been detained. Her name is Marina Ovsyannikova. https://t.co/oh3nKzf1H6 — Andrew Roth (@Andrew__Roth) March 14, 2022

«К сожалению, в последние годы я работала на Первом канале и занималась кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это». Редактор Марина Овсянникова, прорвавшаяся в прямой эфир с антивоенным плакатом, до этого записала видеообращение. pic.twitter.com/fahgGOjPaV — The Insider (@the_ins_ru) March 14, 2022

A mulher, chamada Marina Ovsyannikova, terá sido entretanto detida pela polícia. Mas antes de interromper a transmissão em direto, gravou uma mensagem onde diz que “nos último anos” trabalhou no Channel One, onde esteve envolvida na propaganda do Kremlin. Agora, diz, está “envergonhada”.

“Infelizmente nos últimos anos trabalhei no canal federal e ajudei o Kremlin na propaganda e tenho vergonha do que fiz. A minha mãe é russa, o meu pai é ucraniano e o colar no meu pescoço é o símbolo de esperança de que um dia, os dois povos possam fazer as pazes”, diz no vídeo. “Nós calámo-nos em 2014. Não dissemos nada quando Navalny foi envenenado.”