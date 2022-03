Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“O mundo está unido na determinação em fazer Vladimir Putin pagar um preço muito elevado.” A ideia marcou o início da intervenção do presidente dos Estados Unidos, no mesmo dia em que Volodymyr Zelensky se dirigiu ao congresso americano a insistir no pedido de encerramento do espaço aéreo do país para travar ataques aéreos russos.

E foi repetida no final da intervenção de Joe Biden onde esta anunciou um pacote “sem precedentes” de ajuda militar americana à Ucrânia, que numa só semana atinge os mil milhões de dólares (mais de 900 milhões de euros) — 200 milhões de dólares no fim de semana e 800 milhões de dólares esta quarta-feira.

O material que vai seguir resulta de transferências diretas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para o exército ucraniano, mas também para os civis: as mulheres e homens que estão a defender o país nas cidades e no campo, especificou o presidente Biden. No novo pacote vão seguir 800 sistemas de defesa anti-aérea para permitir aos militares ucranianos continuar a evitar ataques por aviões russos e a proteger o seu espaço aéreo que os aliados ainda se recusam a fechar. Entre o material americano há também sistemas de alta precisão e longo alcance e da tecnologia mais recente, prometeu Joe Biden, e onde se incluem drones, sistemas de comunicação e de satélites.

A pedido do presidente Zelensky, os Estados Unidos vão remeter também sistemas antitanques e 7.000 armas de menor porte, incluindo metralhadoras e granadas, bem como munições que se destinam aos homens e mulheres civis que estão a defender o país nas cidades e no campo. Biden assinalou também ajudas no campo humanitário e de natureza financeira para a economia ucraniana.

Os Estados Unidos estão a preparar mais material para enviar, para além do que está já disponível, mas Biden deixou um aviso: “Esta pode ser uma batalha difícil e longa”. E uma promessa. Os Estados Unidos e os aliados vão continuar a apoiar o povo ucraniano a defender-se deste “ataque imoral de Putin contra população civil”. E vão “manter a pressão” sobre a economia russa que descreve como estando já “mutilada” e isolando o presidente russo e os seus aliados.

“O nosso objetivo é fazer Putin pagar o preço”, repetiu o Joe Biden, e garantir que não sai com nenhuma vitória desta guerra “trágica e desnecessária”, provocada pelo “apetite de um autocrata”.