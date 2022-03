Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi uma provocação por parte da embaixada russa em França. Na suas redes sociais, o órgão diplomático de Moscovo publicou um cartoon onde se veem dois homens (um com chapéu com a bandeira da União Europeia, outro com um chapéu com a bandeira dos EUA) a dar uma injeção a uma mulher doente, que se trata da Europa. A personagem que representa a organização dos 27, que tem um etiqueta a dizer “Euroreich” — numa alusão ao regime nazi —, está a dar uma vacina com “sanções”. Já a norte-americana está a dar uma vacina com “russofobia” e “neonazismo”.

A mulher que se trata da Europa está também a receber outra vacina, desta feita a da Covid-19. No chão, estarão outras injeções que se depreende que terá tomado: uma da NATO, outra da cultura do cancelamento. O cartoon é uma crítica clara ao Ocidente e segue a narrativa russa de que o país está isolado do resto do continente.

Noutro cartoon, é ridicularizada a “solidariedade europeia” de vários países da Europa.

Le Figaro: France has summoned the Russian ambassador for insulting cartoons about Europeans on Twitter.

The pictures, which were called "unacceptable" in Paris, were posted on the official account of the Russian embassy. Later deleted. Screenshots remained with some French media pic.twitter.com/pcwadfyOm6 — bigrussianshop???????? (@bigrussianshop) March 25, 2022

Apesar de já terem sido apagados, os cartoons motivaram um incidente diplomático. O ministério dos Negócios Estrangeiros francês repudiou a imagem, que foi colocada numa conta do Twitter oficial. “Estas publicações são inaceitáveis”, afirmou a tutela em comunicado citado pela Reuters, sublinhando, que, no contexto da guerra com a Ucrânia, os dois países estão a “tentar manter um canal de diálogo e estas ações são completamente inapropriadas”.

O ministério dos Negócios Estrangeiros chamou mesmo o embaixador russo em Paris, Alexei Meshkov, para discutir o assunto, tendo sido advertido sobre os cartoons. “Uma desgraça”, comentou o ministro dos Assuntos Europeus francês, Clement Beaune.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, é um dos líderes ocidentais que mais tem estado em contacto com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.