Um homem de 46 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela GNR por suspeita de tráfico de droga no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Em nota de imprensa enviada esta sexta-feira à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco explicou que a detenção foi realizada através do Núcleo de Investigação Criminal da Covilhã, na quarta-feira.

“No decorrer de uma investigação desenvolvida há cerca de um ano, pelo crime de tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda apuraram que o suspeito utilizava o seu estabelecimento comercial e a residência para venda de cocaína diretamente aos consumidores”.

A GNR detalhou que realizou duas buscas domiciliárias e seis não domiciliárias, nomeadamente em veículos, propriedades rurais e ao estabelecimento comercial.

A operação culminou com a apreensão de 360 doses de cocaína, dois telemóveis, uma faca de abertura automática, um snifador, uma balança digital de precisão, um computador portátil e diverso material para corte, preparação, acondicionamento e consumo de produto estupefaciente.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial da Covilhã, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Castelo Branco.

A operação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Covilhã, Tortosendo e Paul, da Secção Cinotécnica e da Equipa de Intervenção do Destacamento de Intervenção de Castelo Branco, bem como da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Castelo Branco e ainda do Posto de Busca e Resgate em Montanha.