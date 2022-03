Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 31.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A guerra na Ucrânia entra este sábado no 31.º dia de conflito armado, num dia em que grande parte das atenções estão centradas na Polónia. É lá que está Joe Biden, que deverá discursar sobre a guerra, e que decorre uma reunião bilateral entre ministros ucranianos e norte-americanos.

No plano militar, a Rússia continua a controlar partes do território ucraniano, sobretudo na faixa fronteiriça com o seu próprio território, nas regiões norte, leste e sul da Ucrânia. Várias cidades importantes, incluindo Kharkiv, Chernihiv e Mariupol, continuam cercadas pelas forças russas. O território sob controlo russo não tem aumentado consideravelmente — um vez que, para limitar as suas próprias baixas, os russos têm preferido continuar os bombardeamentos à distância.