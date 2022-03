Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 36.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este é o 36.º dia de guerra na Ucrânia. Esta quinta-feira Chernihiv continua debaixo de fogo, com bombardeamentos e ataques com mísseis, apesar de Moscovo ter prometido reduzir a atividade militar na região. Também o prometeu em Kiev, onde, de facto, a noite foi mais calma, mas o Ministério da Defesa britânico antecipa violentos combates nos arredores da capital nos próximos dias.

Durante a manhã, espera-se um novo corredor humanitário para Mariupol. A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, diz que há progressos, tendo já partido autocarros para a cidade portuária. Quem conseguir deixar a cidade através dos corredores, terá como destino a região de Zaporijia.

As forças russas continuam a controlar o leste e o sul da Ucrânia, não tendo, no entanto, avançado ainda para Odessa. No norte do país, o exército russo mantém presença forte em Chernihiv, mas continua a não conseguir avançar sobre Kiev, apesar de várias tentativas. Ainda no norte, há um vasto território em disputa, entre Sumy e Chernihiv, onde as forças russas têm feito avanços, mas ainda não controlam. Também no leste, perto de Izyum, há território em disputa, bem como no sul, perto de Melitopol.

Trostyanets, a segunda cidade ucraniana, que tinha sido conquistada pela Rússia, já foi reconquistada.