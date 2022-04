Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi uma noite sem grandes polémicas e, ao contrário do que acontecera há uma semana nos Óscares, sem estaladas ao apresentador e humorista que conduziu a cerimónia (neste caso, não Chris Rock mas Trevor Noah) e sem passar ao lado da guerra na Ucrânia, com um discurso transmitido a partir de Kiev de Volodymyr Zelensky, Presidente do país invadido pela Rússia.

A cerimónia de entrega dos maiores prémios da indústria musical norte-americana decorreu na noite passada (madrugada de segunda-feira em Portugal) em Las Vegas — mais especificamente, na MGM Grand Garden Arena —, tendo sido transmitida para todo o mundo. E teve dois grandes vencedores, Jon Batiste e a dupla Silk Sonic, históricos da indústria reaparecidos, como Joni Mitchell (que discursou) e prémios que serão inevitavelmente vistos como homenagem mesmo não o tendo sido, como os gramofones atribuídos aos Foo Fighters, banda rock do baterista Taylor Hawkins, que morreu há cerca de duas semanas com apenas 50 anos.

Entre os principais vencedores, Jon Batiste destacou-se por ter levado aquele que é um dos prémios mais importantes da cerimónia, o de Álbum do Ano. Vencendo pelo disco We Are, que foi distinguido superando concorrentes como Happier Than Ever (Billie Eilish), Montero (Lil Nas X) e Evermore (Taylor Swift), Batiste somou ainda vitórias nas categorias “Melhor Performance de Música de Raízes Americanas” e “Melhor Canção de Música de Raízes Americanas” pela canção “Cry”.

Já na categoria “Melhor Banda Sonora para Media Visuais [Filmes e Séries]”, Jon Batiste venceu ex aequo pelo trabalho para o filme de animação Soul – Uma Aventura Com Alma (banda sonora feita por Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross), tendo sido igualmente distinguida a banda sonora de Carlos Rafael Rivera para a série Gambito de Dama.

Quem também saiu da cerimónia com vitórias retumbantes foi a dupla musical Silk Sonic, composta pelo cantor, rapper e baterista Anderson .Paak e pelo cantor e compositor Bruno Mars. O duo venceu nas categorias “Melhor Gravação do Ano”, “Melhor Canção do Ano” e “Melhor Canção de R&B” pelo single “Leave the Door Open”, tendo ainda conquistado ex aequo (com Jazmine Sullivan, autora de “Pick Up Your Feelings”) o gramofone de “Melhor Performance de R&B”.

A entidade organizadora dos prémios diferencia as categorias de “Melhor Gravação do Ano”, referente a aspectos técnicos e de som, e “Melhor Canção do Ano”, que premeia sobretudo méritos de composição musical. Os Silk Sonic, porém, venceram nas duas categorias e atuaram ao vivo na cerimónia.

Os prémios atribuídos a Jon Batiste e aos Silk Sonic contrastaram, por exemplo, com a ausência de distinções a Billie Eilish, que há dois anos (na edição de 2020) vencera seis prémios Grammy e que este ano não recebeu nenhum, dos seis a que estava nomeada.

Mais sorte teve a jovem Olivia Rodrigo, fenómeno da pop com apenas 19 anos que venceu três Grammys: o de melhor álbum pop vocal (atribuído ao disco Sour), o de Melhor Performance Pop a Solo (pela canção “Drivers License”, que cantou ao vivo) e o de artista revelação. Para esta última categoria estavam nomeados artistas como Finneas (irmão de Billie Eilish), a britânica Arlo Parks e a paquistanesa Arooj Aftab.

A mensagem de Zelensky: “Os nossos músicos usam armaduras em vez de fatos de gala”

Um dos momentos marcantes da cerimónia aconteceu quando o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou. Fê-lo precisamente uma semana depois de ter sido recusada a sua aparição na gala dos Óscares, para chamar a atenção da comunidade internacional para os crimes de guerra cometidos pela Rússia em solo ucranianos.

Através de uma mensagem em vídeo gravada 48 horas antes do evento, e que antecipou uma atuação do músico norte-americano John Legend com artistas ucranianos, Zelensky apelou aos artistas mundiais para que usem os palcos para contar a história dos ucranianos massacrados na invasão russa.

“A guerra. O que é mais oposto à música?”, questionou Zelensky, citado pelo Independent, antes de responder: “O silêncio das cidades arruinadas e das pessoas mortas.“

Os nossos mais queridos não sabem se vão voltar a estar juntos. A guerra não nos deixa escolher quem sobrevive e quem permanece no eterno silêncio”, disse Zelensky. “Os nossos músicos usam armaduras em vez de fatos de gala. Cantam para os feridos. Nos hospitais. Até para aqueles que não os conseguem ouvir, porque a música vai passar de qualquer maneira.”

Zelensky repetiu várias vezes a analogia da guerra e do silêncio e garantiu às celebridades reunidas em Las Vegas que os ucranianos defendem a liberdade “de viver, de amar e de fazer música”. “Na nossa terra, estamos a combater a Rússia, que trouxe um silêncio horrível com as suas bombas. O silêncio morto“, disse ainda Zelensky, pedindo aos músicos que “preencham o silêncio” com música.

Foo Fighters dominam nas categorias rock

Sem terem vencido nenhuma categoria generalista, o grupo norte-americano Foo Fighters dominou nas categorias rock, tendo vencido em todos os prémios exclusivos a artistas e bandas deste género musical.

A banda de Taylor Hawkins, que morreu há duas semanas com apenas 50 anos, conquistou o prémio de Melhor Performance Rock (graças ao tema “Making a Fire”), Melhor Canção Rock (“Waiting on a War”) e Melhor Álbum Rock (Medicine at Midnight). Ou seja, os Foo Fighters venceram nas três categorias a que estavam nomeados.

Embora as distinções pudessem ser vistas em jeito de homenagem, dada a morte prematura do baterista da banda e companheiro de estrada de longa data do vocalista (antigo baterista dos Nirvana) Dave Grohl, as votações dos Grammys foram encerradas em janeiro, portanto muito antes da morte de Taylor Hawkins. A banda chegou a ter uma atuação prevista nos Grammys mas foi cancelada na sequência da morte do musico — tal como aliás toda a digressão mundial planeada pelos Foo Fighters.