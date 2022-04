Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

56 jogos. Com a vitória frente ao Santa Clara, no Dragão, o FC Porto chegou aos 56 jogos consecutivos sem perder para a Primeira Liga e quebrou o próprio recorde de partidas sem derrotas no Campeonato. Mais: se não perderem com o V. Guimarães na próxima jornada, os dragões batem o recorde absoluto de jogos seguidos sem desaires na competição, estabelecido pelo Benfica entre 1976 e 1978.

Com o triunfo desta segunda-feira, também Sérgio Conceição ultrapassou Artur Jorge e tornou-se o segundo treinador do FC Porto com mais vitórias, 188. O atual técnico dos dragões fica assim a 26 vitórias de igualar o recordista do clube, José Maria Pedroto, sendo que para trás já deixou nomes como Jesualdo Ferreira, Fernando Santos e José Mourinho. O FC Porto mantém-se totalmente vitorioso contra o Santa Clara no Dragão, com 10 vitórias em 10 jogos, e também protegeu a vantagem de seis pontos em relação ao segundo lugar do Sporting.

Na flash interview, Vítor Bruno — que substituiu Sérgio Conceição no banco de suplentes face ao castigo do treinador — respondeu diretamente a Rúben Amorim, que ainda este domingo disse não ter “convicções” sobre as performances do FC Porto até ao fim da época. “O Rúben [Amorim] tem uma forma hábil de comunicar. É muito inteligente, sagaz, muito perspicaz na análise, preocupa-se com a equipa dele e bem. Nós preocupamo-nos com a nossa. Até ao final, cada vitória vai custar muito, o ponto vai ficar cada vez mais caro. É importante manter as duas mãos bem agarradas ao volante porque é necessário manter alta rotação até ao final. O sucesso passa muito pelo conceito de equipa, espelha-se no campo pelos comportamentos que temos. O conceito de equipa é a principal password para o sucesso. Os jogadores têm uma aceitação brutal do que lhes é pedido”, atirou o adjunto dos dragões.

⌚️Apito final: FCP 3-0 CDSC ????????Sérgio Conceição ultrapassa ????????Artur Jorge e passa a ser o 2.º treinador com mais vitórias (188). O atual técnico dos dragões está a 26 triunfos de igualar ????????José Maria Pedroto pic.twitter.com/FBybDV3d4j — playmakerstats (@playmaker_PT) April 4, 2022

Com os três marcados esta segunda-feira, o FC Porto chegou aos 100 golos esta temporada — atingido a centena de golos numa única época apenas pela sexta vez desde 1987/88. Na zona de entrevistas rápidas, Vítor Bruno também abordou o bis de Fábio Vieira ainda na primeira parte. “Facilitou, acabou por desbloquear algo que estava difícil. Mas já tínhamos ameaçado antes. O Santa Clara une-se muito bem, fecha os caminhos à largura, era importante ferirmos por dentro. A equipa esteve muito equilibrada, os nossos pilares estiveram perfeitos. Recordo-me de muito pouco do Santa Clara na primeira parte. Fazemos o segundo golo logo a seguir e vamos para o intervalo a ganhar por 2-0 com mérito. A segunda parte teve mais uma entrada forte do FC Porto. Na parte final, com as setas apontadas para a frente… E o Campeonato continua”, explicou.

“Temos tido sucesso porque trabalhamos muito em cima desse momento. O primeiro golo nasce de uma bola parada trabalhada pelos jogadores. O golo da segunda parte foi trabalhado, nasce muito do trabalho da equipa técnica, do que é analisá-lo e de onde podemos ferir o adversário, do que fazemos no Olival e depois ter a felicidade de ter executantes como nós temos”, acrescentou o treinador adjunto, que ainda terminou com um comentário à série de 56 jogos sem perder para a Liga. “Para ser honesto, é um facto indesmentível. Mas, da mesma forma que hoje quebramos um recorde, no futuro também vai ser quebrado. Queremos deixar mais uma marca nossa com a conquista de mais um título nacional. É isso que queremos”, concluiu.