Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 42.º dia do conflito na Ucrânia

(Em atualização)

O conflito na Ucrânia entrou esta quarta-feira no seu 42.º dia. As notícias continuam a ser marcadas pelo massacre na cidade de Bucha, esta terça-feira condenado “inequivocamente” pela Índia, na primeira tomada de posição abertamente contrária à da Rússia, um velho aliado. A Índia mostrou ainda o seu apoio à abertura de um inquérito, salientando, através do seu embaixador nas Nações Unidas, que a situação na Ucrânia não tem melhorado desde a última vez que o Conselho de Segurança do organismo discutiu o caso, sobretudo a nível humanitário.

Relativamente à movimentação das tropas russas e ucranianas, o mapa do conflito mostra que a Rússia continua a pressionar as zonas costeiras e a sul. Segundo a mais recente atualização do Ministério da Defesa ucraniano, os bombardeamentos e combates em Mariupol, junto ao Mar Negro, continuam, com o objetivo de fazer colapsar as forças de defesa. Enquanto isso, a situação humanitária na cidade vai-se deteriorando — há mais de 1.600 residentes sem luz, água ou medicamentos.

Aqui fica um ponto de situação para ficar a par do que aconteceu nas últimas horas. Pode também seguir os desenvolvimentos, minuto a minuto, no liveblog do Observador, aqui.