Ronaldo vai ser ouvido pela polícia britânica depois de incidente com jovem adepto

“Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como aquele que estamos a atravessar. Contudo, temos sempre de ser respeitosos, pacientes e de dar o exemplo para todos os jovens que amam este jogo. Queria pedir desculpa pela minha explosão e, se possível, gostaria de convidar este adepto para ver um jogo em Old Trafford como um sinal de fairplay e desportivismo.”

Foi assim, com poucas frases e em formato de ato de contrição, que Cristiano Ronaldo pediu desculpa por este sábado ter atirado o telemóvel de um jovem adepto do Everton ao chão enquanto saía do relvado de Goodison Park e na sequência da derrota do Manchester United. O episódio, embora lamentável, parecia estar encerrado — mas este terá sido apenas o primeiro capítulo.

Já este domingo, a polícia de Merseyside anunciou que abriu uma investigação ao caso e vai “falar com todas as partes envolvidas” — ou seja, vai falar com Cristiano Ronaldo. “A polícia de Merseyside pode confirmar que está a levar a cabo uma investigação no seguimento do incidente no jogo entre Everton e Manchester United, em Goodison Park, envolvendo um jogador do Manchester United”, pode ler-se no comunicado das autoridades, citado pelo jornal Telegraph.

Entretanto, a gravidade do momento subiu de tom com as declarações da mãe de Jake, o jovem de 14 anos, adepto do Everton, cujo telemóvel ficou destruído depois da atitude do capitão da Seleção Nacional. “Depois de o jogo ter acabado, os jogadores do Manchester United começaram a sair. Estávamos na bancada Park End e, por isso, estávamos mesmo perto do túnel quando eles passaram. O meu filho estava a filmar todos os jogadores que passavam. Depois, baixou o telemóvel, porque o Ronaldo baixou a meia e a perna dele estava a sangrar. Ele baixou o telemóvel para ver e nem falou. O Ronaldo passou, com um péssimo, péssimo feitio, e tirou o telemóvel das mãos do meu filho, tendo-o destruído e continuado a andar. Fiquei a chorar e em choque. O Jake ficou totalmente chocado. Ele é autista e também tem dispraxia [um transtorno da coordenação motora], pelo que não digeriu o que estava a acontecer até chegar a casa. Ele estava a ter um dia fantástico até isto acontecer. Arruinou por completo o dia dele”, disse Sarah Kelly ao Liverpool Echo.

“O Ronaldo é o ídolo dele. Cada um gosta do que gosta e o Ronaldo é um grande jogador. O meu filho disse sempre: ‘O Ronaldo vai lá estar?’. É um ícone. Até poderia compreender se o Jake estivesse a acenar o telemóvel na cara dele… Mas estava a olhar para a lesão. Ele é um rapaz autista e foi agredido por um jogador de futebol. É assim que, como mãe, vejo as coisas”, concluiu a mãe do jovem adepto.