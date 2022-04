Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o ministro das Finanças, Rishi Sunak, serão multados por participarem em festas durante o confinamento, avançou esta terça-feira a BBC.

Também a mulher de Boris, CarrieJohnson, foi multada pelo mesmo motivo — por participar em festas em DowningStreet quando as restrições relacionadas com a pandemia impediam a realização de eventos. De acordo com a Sky News, Carrie Johnson recebeu uma notificação das autoridades britânicas.

Até agora, foram emitidas 50 multas por participação em festas durante o período de confinamento, na sequência da investigação a 12 convívios. As festas terão acontecido em edifícios governamentais em Downing Street e em Whitehall.

Várias histórias de festas que contaram com a presença do primeiro-ministro britânico foram denunciadas ao longo dos últimos meses. Um desses convívios terá acontecido em janeiro, em Downing Street, a propósito da despedida de um assessor.