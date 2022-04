As autoridades moçambicanas anunciaram esta terça-feira o registo de três casos de cólera que se suspeita estarem ligados a consumo de água imprópria após inundações no vale do Zambeze, centro do país.

Os casos são os primeiros do género a serem confirmados após um surto de doenças diarreicas em Caia e Maringue, província de Sofala, disse Hassane Abdalá, médico chefe de serviços de saúde na região.

A situação está associada ao transbordo do rio Zambeze, na sequência da precipitação intensa provocada, primeiro, com a tempestade Ana, em janeiro, e com o ciclone Gombe, em março.

Segundo a mesma fonte, há vários pacientes internados e já foram abertos centros de tratamento de cólera, de forma preventiva, para despistar casos suspeitos.

Decorrem também trabalhos para identificar possíveis pontos de contaminação.

A cólera é uma doença que provoca fortes diarreias, que é tratável, mas que pode provocar a morte por desidratação se não for prontamente combatida – sendo causada, em grande parte, pela ingestão de alimentos e água contaminados por falta de redes de saneamento.