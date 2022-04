Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dias depois da invasão do Capitólio dos Estados Unidos da América, o Representante republicano Kevin McCarthy afirmou aos republicanos, numa conversa em privado, que Donald Trump tinha alguma responsabilidade no ataque.

Perguntei-lhe pessoalmente hoje, se tinha responsabilidade pelo que tinha acontecido e se se sentia mal pelo ataque”, disse Kevin McCarthy numa conversa telefónica a 11 de janeiro de 2021, e divulgada esta quinta-feira pelo New York Times. “Ele disse-me que tinha alguma responsabilidade pelo sucedido. Ele precisa de reconhecer [publicamente] isso. (…) Ele tem responsabilidade pelas suas palavras e ações. Sem ‘se’, ‘e’ nem ‘mas’.”

Embora o tema da conversa entre McCarthy e os elementos do Partido Republicano fosse já do conhecimento público, apenas agora foram reveladas as palavras exatas proferidas pelo Representante republicano, assim como o tom utilizado por McCarthy para se referir aos eventos de 6 de janeiro de 2021.

McCarthy estaria “farto” de Donald Trump

Segundo o livro “Isto Não Passará: Trump, Biden e a Batalha pelo Futuro dos EUA”, escrito por dois jornalistas do New York Yimes, McCarthy terá informado, em privado, “estar farto” do apelo de Trump para que os seus apoiantes o defendessem a todo o custo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estou farto deste homem“, terá dito na altura McCarthy, explicando ainda que a ação de Trump no dia 6 de janeiro era “inaceitável” e “ninguém podia defender aquilo, e ninguém devia defendê-lo“.

Num comunicado publicado na rede social Twitter esta quinta-feira, Kevin McCarthy afirmou que a reportagem do jornal nova-iorquino era “totalmente falsa e errada”.

My statement on the New York Times pic.twitter.com/PWi2WkoWzh — Kevin McCarthy (@GOPLeader) April 21, 2022

No último ano e meio provou-se que o nosso país estava melhor quando o Presidente Donald Trump estava na Casa Branca e, em vez de abordar os verdadeiros problemas dos americanos, o grupo de comunicação está mais preocupado em beneficiar de uma intriga política criada com fontes com motivações políticas por trás” disse ainda o Representante republicano.

No áudio publicado esta quinta-feira, contudo, McCarthy falava com a republicana Liz Cheney, que perguntou ao Representante se acreditava que Trump se demitisse caso o Congresso dos EUA aprovasse uma resolução que declararia o então Presidente “inapto para exercer funções”.

O meu instinto diz-me que não. Estou seriamente a ponderar ter essa conversa com ele esta noite”, disse McCarthy. “A única discussão que poderia ter com ele é [dizer-lhe] que pensava que a resolução seria aprovado, e que a minha recomendação seria a demissão do cargo de Presidente.”

“Essa seria a minha abordagem, mas não acho que ele a aceitasse”, afirmou ainda o republicano na chamada telefónica.