É um farejador de escombros e veste-se a rigor com um colete de proteção militar. Patron, um jack russell de dois anos, é um forte aliado do exército ucraniano na tarefa de desminagem.

Se antes Patron era conhecido pela descoberta de mais de 90 minas russas, este domingo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia atualizou os dados numa publicação no Twitter. Desde o início da invasão das tropas russas, este herói já detetou mais de 150 dispositivos explosivos.

Patron trabalha de perto com os técnicos de remoção de minas para tornar as cidades da Ucrânia seguras novamente”, lê-se no tweet que, no momento de publicação deste artigo, contava com quase 10 mil gostos.

Patron is a service dog in #Chernihiv. He has discovered over 150 explosive devices in #Ukraine since full scale #Russian invasion began. Patron works closely with deminers to make #Ukrainian cities safe again.

Thank you so much for your service!

???? by patron_dsns (Instagram) pic.twitter.com/VyFbk2ffLQ

— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) April 24, 2022