O Dia Mundial da Dança vai ser celebrado na sexta-feira com espetáculos em palco, aulas e oficinas de dança clássica, contemporânea ou ‘hip hop’, de norte a sul do país, que se prolongam pelo fim de semana.

Instituído pelo Comité Internacional da Dança (CID) da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em 1982, o Dia Mundial da Dança é celebrado na data de nascimento do bailarino, mestre de bailado e autor da obra teórica “Lettres sur la Danse”, Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerado um dos pioneiros da dança moderna.

Por todo o país, companhias e grupos de dança, escolas e associações realizam espetáculos e oficinas para público de todas as idades, com o objetivo de festejar uma arte cuja universalidade é sublinhada e promovida há décadas por instituições internacionais.

Na sexta-feira, em Lisboa, a Companhia Nacional de Bailado (CNB) celebrará no Teatro Camões, com a interpretação do bailado clássico “La Sylphide”, acompanhada pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa.

Considerado o primeiro bailado romântico da história, volta a subir à cena após 42 anos da estreia pela CNB, na versão coreográfica do mestre de bailado dinamarquês August Bournonville (1805-1879), atualmente dançada em todo o mundo.

Com a colaboração de músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob direção de Vasco Pearce de Azevedo, o espetáculo, com música de Herman Løvenskiold (1815-1870), ficará em cena no Teatro Camões até 13 de maio.

Para além de um total de 10 apresentações agendadas, de entre as quais duas exclusivas para escolas, a CNB promove ainda, em paralelo, um ensaio aberto, um ensaio geral solidário, ateliês de dança para famílias e crianças e uma conversa em torno do bailado.

No âmbito das celebrações, a companhia nacional irá marcar presença em várias cidades do país com ‘masterclasses’ orientadas por bailarinos da CNB e, em parceria com a RTP, apresentará “Danças na Cidade”, um projeto de dança em lugares específicos de Lisboa, para televisão, com autoria de Daniel Gorjão e participação de vários coreógrafos portugueses.

Estas ‘masterclasses’ de técnica de dança clássica, no âmbito de um trabalho que tem vindo a desenvolver junto das escolas de dança em Portugal, decorrerão em Almada, Aveiro, Faro e Porto, orientadas por bailarinos da companhia, numa iniciativa dirigida a alunos de escolas de dança, de nível intermédio/avançado, e a companhias de dança.

A inscrição é feita diretamente com os teatros, nomeadamente Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), Teatro Aveirense (Aveiro), Teatro Municipal das Figuras (Faro) e Coliseu do Porto (Porto).

Em parceria com a RTP – estreia-se e decorre ao longo do dia na RTP2 -, “Danças na Cidade” reúne um conjunto de quatro obras curtas de dança adaptadas a locais não convencionais, num trabalho sobre o património arquitetónico emblemático da cidade de Lisboa.

Serão apresentadas coreografias de Daniel Gorjão, Luís Marrafa, Miguel Ramalho e Tânia Carvalho, cujo desafio passa por transformarem o seu universo coreográfico adaptando-o a locais não convencionais, sobre a paisagem arquitetónica.

Também em Lisboa, como forma de comemoração do Dia Mundial da Dança, a Escola de Dança do Conservatório Nacional vai abrir as portas à comunidade exterior, partilhando um pouco do ambiente artístico vivido pelos seus alunos com os visitantes interessados, que poderão observar as aulas e estúdios, e conhecer as instalações, entre as 11:30 e as 17:00.

No Centro Cultural de Belém, estará em palco, na sexta-feira, o espetáculo “Revisor”, por Crystal Pite e Jonathon Young/Kidd Pivot, vencedor do Prémio Olivier de Melhor Nova Produção de Dança de 2022, que repetirá no sábado, às 19:00, no Grande Auditório.

Escrito pelo dramaturgo Jonathon Young, o espetáculo tem coreografia e direção da coreógrafa Crystal Pite, e música original e desenho de som de Owen Belton, Alessandro Juliani e Meg Roe, num projeto cénico e conceito de luz de Jay Gower Taylor e figurinos de Nancy Bryant, revisitando uma história cómica clássica que usa o teatro e a dança contemporânea.

Setúbal comemora a data entre sexta-feira e 15 de maio com uma programação que abre com dois espetáculos da Pequena Companhia/Little Company da Academia de Dança Contemporânea de Setúbal (ADCS).

Organizado pela Câmara Municipal de Setúbal, com parcerias com o movimento associativo, o programa “Setúbal a Dançar” tem início às 15:00 de 29 de abril, com o espetáculo comemorativo da ACDS destinado à comunidade educativa, seguindo-se às 21:30, um outro para o público em geral.

No norte, em São João da Madeira, distrito de Aveiro, a bailarina e coreógrafa sanjoanense São Castro será a curadora de um evento alusivo ao Dia Mundial da Dança, “A cidade Dança”, que regressa, este ano, em formato totalmente presencial, que decorre entre quinta-feira e domingo, promovido pela Câmara Municipal de São João da Madeira.

No Algarve, no município de Silves, a freguesia de Armação de Pera será palco de uma iniciativa da associação de dança e escola Stam, que volta a celebrar o Dia Mundial da Dança num evento no sábado, com o objetivo de “sensibilizar a comunidade global para a integração social através da arte, celebrando a dança e a sua universalidade”.

Entre as 11:00 e as 13:00, os professores convidados, Carla Cruz, Tatiana Teixeira e Nuno Pereira, irão participar em conversas na sala polivalente da Junta de Freguesia de Armação de Pera, com transmissão ‘online’, através das redes sociais (Instagram) da Associação de Dança Stam.

Entre as 15:00 e as 18:00, haverá palco para aulas de dança, na zona do antigo mini-golf, em Armação de Pera, com ‘workhops’ de ‘hip hop’ e dança contemporânea dirigidos pelos mesmos professores, com entrada livre.