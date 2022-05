Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, respondeu, esta quarta-feira, às declarações do ministro dos Negócios Estrangeiro russo, Sergei Lavrov, que o comparava com o líder do regime nazi Adolf Hitler. Numa entrevista à Fox News, o chefe de Estado da Ucrânia acusou a Rússia de “seguir o conceito” do propagandista nacional-socialista Joseph Goebbels.

“Eles estão a seguir a mesma metodologia” do que a Alemanha nazi, afirmou o Presidente ucraniano, que descreveu que o objetivo passa por “enfraquecer” a posição da Ucrânia durante o conflito.

As acusações não se ficaram por aqui. Volodymyr Zelensky defendeu ainda que o objetivo da Rússia consiste em aniquilar “todas as pessoas”, incluindo os civis, que ainda estão na fábrica metalúrgica de Azovstal.

Não expressando qualquer preocupação sobre a possibilidade de Vladimir Putin declarar guerra à Ucrânia a 9 de maio, o Presidente ucraniano desvalorizou mesmo esse boato, referindo que já existe um clima de “guerra total” há “70 dias” — desde 24 de fevereiro.

Já quando questionado sobre a possibilidade de o Presidente norte-americano Joe Biden ir a Kiev, Volodymyr Zelensky sinalizou que “seria bom para” o Chefe de Estado norte-americano caso se deslocasse à capital ucraniana. Obviamente, referiu, “se fosse possível” efetuar a deslocação.

Deixando uma mensagem ao povo norte-americano, o Presidente ucraniano pediu mais armas, salientando que esta guerra “não é apenas entre” a Ucrânia a Rússia, mas também “por princípios que Washington” defende.

“É por isso que precisamos da vossa ajuda e tenho a certeza de que vamos ganhar”, sentenciou o Presidente ucraniano.