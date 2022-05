Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os critérios de admissão na PSP deverão ser alterados. Ainda não se sabe quando é que o Ministério da Administração Interna vai publicar as mudanças do processo de recrutamento, mas, segundo o Público, a portaria já estará finalizada.

Uma das mudanças está relacionada com a idade: os candidatos passam a poder ter, no mínimo, 18 anos, e, no máximo, 30 anos. A legislação em vigor é mais restrita, uma vez que o intervalo de idades começa nos 19 e termina nos 27 anos.

Além da idade, o critério das habilitações literárias também deverá ser alterado. Se atualmente é obrigatório apresentar o certificado de conclusão do ensino secundário na altura da candidatura, no futuro poderá ser permitido que os candidatos ainda se encontrem a frequentar o 12º ano, desde que completem este ciclo antes do início da formação da PSP.

Estas mudanças surgem para tornar mais atrativa a carreira na PSP, aponta o Público, e também deverão existir mudanças na avaliação dos candidatos. Por exemplo, em relação à avaliação psicológica, que agora é classificada de acordo com cinco estrelas, esta deverá passar a ter apenas a referência de “apto” e “não apto”.