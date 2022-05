Este artigo é da responsabilidade da Compal

Pequenino, redondo, roxo ou preto azulado, com uma curiosa estrela de cinco pontas a destacar-se em cima, o mirtilo é uma baga discreta, às vezes até pouco apelativa devido à camada de cera natural que protege a sua pele, a pruína. No entanto, o mirtilo é uma verdadeira bomba de sabor e de nutrientes, carregada de benefícios para a saúde. Muitas vezes o fruto é referido até como o ‘rei dos antioxidantes’.

Origem do mirtilo: Milénios de conhecimento

Sendo um arbusto pequeno, que prefere climas mais frios e húmidos, o mirtilo cresce naturalmente em vários continentes, nomeadamente na Europa Central e do Norte. É consumido desde a pré-história e há mais de mil anos que é procurado também pelos seus efeitos medicinais.

Produção de mirtilos em Portugal

Em Portugal, é possível encontrar mirtilos selvagens apenas nas regiões serranas mais a norte. No entanto, nas últimas décadas começou a ser feito o cultivo das plantas em vários locais do país que reúnem as condições certas de terreno e clima, nomeadamente em Sever do Vouga. O município do distrito de Aveiro foi pioneiro na produção de mirtilos em Portugal, nos anos 90, e assume-se como ‘Capital do Mirtilo’. E Portugal já é mesmo um dos maiores produtores do fruto a nível mundial.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O mirtilo é um fruto frágil, que deve ser colhido apenas à mão e seguir rapidamente para refrigeração e transporte, de forma a não perder o sabor, a integridade e as suas caraterísticas nutricionais. Curiosamente, a fama do mirtilo cresceu muito com a televisão e o cinema, sendo reconhecido como o ‘blueberry’ tão usado nos Estados Unidos em panquecas e tartes. No entanto, essa variedade norte-americana (Vaccinium corymbosum) é bastante diferente em sabor e mesmo na cor da polpa, mais clara. O mirtilo que conhecemos melhor na Europa (Vaccinium myrtillus) chama-se ‘bilberry’ em inglês e é também ligeiramente mais pequeno.

Quais os benefícios do mirtilo para a Saúde?

O mirtilo tem poucas calorias, mas rico em fibra, o mirtilo é ainda conhecido pela sua abundância em compostos com ação antioxidante. Os nutrientes presentes no mirtilo têm diversas propriedades benéficas para o organismo:

O manganês e as antocianinas apresentam ação antioxidante, uma vez que contribuem para a proteção das células contra oxidações indesejáveis;

A vitamina K encontrada em quantidades significativas neste fruto é uma vitamina com um papel essencial na coagulação do sangue;

Tanto a vitamina K como o manganês, intervêm em processos necessários para a manutenção da saúde dos ossos, sendo este último também responsável por contribuir para a normal formação do tecido conjuntivo;

O consumo de fruta de cor roxa/azul, como o mirtilo, tem vindo a ser relacionado com a melhoria da memória.

Como podemos comer mirtilos?

Hoje em dia é possível encontrar mirtilos praticamente todo o ano, lado a lado com outros frutos vermelhos como amoras ou framboesas. No entanto, em Portugal os mirtilos são colhidos entre abril e setembro (e principalmente de maio a agosto), pelo que é a altura certa para os saborear, das mais variadíssimas formas:

• Como snack, ao natural;

• Em sumos, sozinho ou combinado com outros frutos, como no Compal Bio Maçã, Amora, Morango, Mirtilo;

• Em smoothies ou batidos;

• Com cereais e leite ou misturado com iogurte natural;

• Incorporado em gelados e outras sobremesas frescas;

• Em saladas, seja uma clássica salada de frutas ou num acompanhamento salgado com alface, queijo e nozes;

• Transformado em doces e compotas;

• Em cima de waffles e panquecas, ou na mistura para as cozinhar;

• Em queques, bolos ou pães;

• No recheio de tartes;

• Em infusões de chá ou em licores.

Inspire-se, procure estas bagas maravilhosas no mercado, nas frutarias ou no supermercado, e reforce a sua saúde com uma receita cheia de cor e sabor.

Descubra também os benefícios da abóbora!

Fontes:

INSA_pt

Apn.org.pt

CapitaldoMirtilo.pt

Mirtilusa.com

Minhoberrycoop.com

Saiba mais em compal.pt