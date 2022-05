Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O juiz Carlos Alexandre e a funcionária judicial que com ele trabalhava no Tribunal Central de Instrução Criminal sabem esta sexta-feira se vão a julgamento pelos crimes de abuso de poder, falsificação praticada por funcionário e denegação de justiça. Em causa está um processo movido pelo ex-primeiro-ministro, José Sócrates, que os acusa de terem feito um sorteio manual para que o processo da Operação Marquês fosse atribuído a este juiz, violando a lei que prevê a distribuição eletrónica.

O caso partiu do próprio juiz Ivo Rosa aquando o despacho de pronúncia da Operação Marquês, depois das suspeitas levantadas por Sócrates e outros arguidos. O magistrado decidiu mandar abrir um processo para investigar como foi feita a atribuição, o Ministério Público investigou, mas não encontrou qualquer indício de crime e arquivou. No entanto a defesa do ex-primeiro-ministro socialista pediu para a abrir a instrução e quer que tanto Carlos Alexandre como a sua funcionária judicial de então, Maria Teresa Santos, sejam mesmo julgados.

Depois de duas sessões de debate instrutório, e um adiamento, o juiz do Tribunal da Relação – onde corre o processo por tratar-se de um magistrado – marcou para esta sexta-feira a decisão. O Ministério Público, tal como já tinha feito antes, considerou que no caso não existem indícios de crimes e que ambos os arguidos não devem ser julgados, uma tese diferente da que foi apresentada em tribunal por Pedro Delille, o advogado de Sócrates, que considerou Carlos Alexandre “superjuiz dos tablóides” e de ter pretendido ter o processo que lhe traria protagonismo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A distribuição do processo Marquês coincidiu com a reorganização judiciária, em 2014, e a passagem dos processos no sistema informático CITIUS levou ao registo de várias falhas. A defesa de Sócrates sustenta que na altura, quando havia dois juízes no Tribunal Central de Instrução Criminal, não se registou falha alguma, contrariando a advogada de Carlos Alexandre, Fátima Esteves.

A distribuição de processos no TCIC foi também auditada pelo próprio Conselho Superior da Magistratura, que não encontrou motivos para qualquer processo disciplinar embora tenha depois mudado procedimentos no tribunal.