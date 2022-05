Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marcelo Rebelo de Sousa está esta manhã a receber os partidos em audiência, com o Orçamento do Estado como tema para os encontros. O Livre foi o primeiro partido a ser recebido e lamentou ao Presidente da República a falta de “disponibilidade” do Governo para reunir com os partidos sobre a Lei do Orçamento. Depois da abstenção na generalidade, o partido representado por Rui Tavares diz agora que “joga a tripa” e faz depender o voto final do grau de acolhimento das propostas de alteração que irá entregar até dia 13.

Com o programa 3C como principal bandeira, o Livre quer atenção à “Casa, Conforto e Clima” para combater a pobreza energética e o desconforto térmico no país. Relativamente à semana de quatro dias de trabalho, Rui Tavares frisa que também não teve “qualquer avanço”. A terceira proposta que fecha a tripla do partido da papoila é o alargamento dos critérios para aceder ao subsídio de desemprego.

O Livre quer alargar o subsídio de desemprego para casos em que um dos membros do casal receba uma proposta no interior do país, podendo o outro usufruir temporariamente do subsídio de desemprego para “poder acompanhar a família”, mas também ainda não conseguiu qualquer feedback do Governo nesta matéria.

“Uma abstenção na generalidade não garante nada, se não houver desenvolvimentos temos que jogar a tripla. É preciso disponibilidade para negociar e avanços técnicos nas propostas que fizemos. O Livre vai, até dia 13, apresentar algumas dezenas de propostas. Já apresentou 15. É preciso perceber quais passam. Se passassem todas, é possível jogar a favor, se não passar nenhuma será contra, metade? Talvez abstenção”, disse o deputado no final da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa.

Ainda esta manhã há reunião com o PAN, Bloco de Esquerda e PCP. A partir das 14 horas entra a Iniciativa Liberal, o Chega (15 horas), o PSD (16 horas) e a ronda terminará já depois das 17 horas com o Partido Socialista.