Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, condecorou, este domingo, o cão Patron, um quatro patas que tem sido usado pelo exército ucraniano na desminagem do país e em ações de formação sobre explosivos junto de crianças.

Desde que a invasão russa foi levada a cabo, a 24 de fevereiro, este Jack Russell de dois anos que pertence aos serviços de emergência de Chernihiv, já detetou mais de 200 explosivos russos.

“Patron trabalha de perto com os técnicos de remoção de minas para tornar as cidades da Ucrânia seguras novamente”, lê-se num tweet do Ministério ucraniano de Defesa sobre o animal que tem chamado a atenção pela forma como tem ajudado a Ucrânia a defender-se dos ataques russos.

O sucesso das operações do cão, cujo nome em ucraniano significa “munição”, já levava, a 19 de março, o Centro para as Comunicações Estratégicas e Informação de Segurança do país a falar num possível filme aquando do fim da guerra. “Um dia, a história do Patron vai ser transformada num filme, mas, por agora, está lealmente a cumprir os seus deveres profissionais”, escrevia na altura.

O membro de envergadura pequena dos serviços de emergência da cidade de Chernihiv (norte do país) tem fãs, desde os cerca de 220 mil seguidores no Instagram, rede social onde recebe comentários de apoio, até uma homenagem insólita:uma mulher chamada Evelina Buyankova tatuou a imagem do guerreiro de quatro patas no seu braço.

Patron não é caso único. Do lado da resistência ucraniana, há outros animais que participam no esforço da guerra.