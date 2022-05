O que traz o regresso da ARCO Lisboa? Um "reencontro com a arte muito desejado"

Pergunto porque a situação das galerias e do mercado em português é bastante crítica, o mercado esteve parado e a quebra no consumo é uma realidade.

Aí está o nosso trabalho. Conseguir que venham pessoas certas para que a energia que a feira gera seja positiva comercialmente para as galerias. Essa partilha de energia dos colecionadores em conversas connosco está no ar. É verdade que atravessamos uma situação crítica, mas há algo que é muito difícil de resumir e reduzir a uma análise que é a paixão que os colecionadores têm pela arte. Aí, mistura-se paixão, compromisso e desejo, temos que perceber que eles compreendem a sua responsabilidade perante as galerias. Sabem perfeitamente o que é que uma compra de arte representa no sistema. Acho que é verdade que a dimensão e a escala da ARCO Lisboa está pensada para que cada galeria se sinta muito importante no projeto e que cada convidado também se sinta importante perante as galerias.

E o que será África em Foco?

É uma ideia que lançámos em 2019 e que tem a ver com uma investigação que fazemos da autoria de Paula Nascimento, curadora angolana, que este ano elegeu nove galerias que vão apresentar conteúdos africanos. São galerias que vêm de Angola, Moçambique, do Uganda e da África do Sul, mas outras vêm de Paris e outras ainda são de Lisboa, mas vão apresentar também conteúdos africanos. É uma investigação à volta da cena africana da arte contemporânea dentro e fora do continente. No Fórum também haverá um interesse especial por África. Queremos que este enfoque tenha lugar tanto a nível comercial como a nível do discurso. Queremos assim criar uma identidade na feira. Acho que aqui a ARCO Lisboa têm uma profundidade enorme na maneira como apresenta a cena artística nacional, como no seu diálogo com o meio da arte espanhol, através da presença de galerias, que constitui uma apresentação da Península Ibérica a nível criativo e também nessa conversa que se inicia com África e com outros projetos que se sentem confortáveis neste contexto. A escala da feira é muito interessante e permite ver cruzamentos bem estruturados e descobrir meios artísticos diferentes.

E o que nos pode contar sobre o Opening Lisboa, com as galerias mais jovens?

Será uma curadoria de Luiza Teixeira de Freitas e Chus Martinez, que fizeram uma seleção de galerias que vão estar presentes na feira pela primeira vez, são galerias recentes, e que estarão representadas pela primeira vez. Estas galerias terão a possibilidade de permanecer dois anos connosco. Aqui podemos compreender que mecanismos tem a arte em contexto de crise e como foi possível que estas galerias aparecessem nos últimos anos. São galerias com condições económicas especiais. Na feira o diálogo estará entre todas estas galerias, às quais se juntam uma galeria da Geórgia, outra do Irão, num pequeno ecossistema de novas apostas da ARCO Lisboa.