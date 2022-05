Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Até segunda-feira a linha SNS24 tinha já atendido, no total, mais 29 mil chamadas que em todo o ano de 2021. Os dados sobre o número de chamadas atendidas foram dados ao Público pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que confirma que a procura “se intensificou nas últimas três semanas”. Número de testes de diagnóstico prescritos também já é superior ao de todo o ano passado.

Entre os dias 9 e 15 de maio foram atendidas, em média, 49 mil chamadas por dia; entre 2 e 8 de maio 30 mil chamadas (por dia) e entre 25 de abril e 1 de maio uma média de 16 mil chamadas por dia.

No total, nos primeiros 135 dias do ano (até à última segunda-feira) a linha SNS24 já atendeu 6.099.500 chamadas (em todo o ano de 2021 foram 6.070.170) e prescreveu 2,5 milhões de testes de diagnóstico, um número bastante superior aos 1,5 milhões de testes prescritos nos 365 dias de 2021 e sem comparação com os 440 mil de 2020, ano em que a pandemia chegou a Portugal.

Com o fim da comparticipação dos testes nas farmácias — que chegaram a permitir aos portugueses fazer quatro testes num mês –, o recurso a estes testes para despistar a infeção caiu drasticamente. Desde 30 de abril que deixou de ser possível fazer testes gratuitos nas farmácias o que fez cair de 25 mil (diários) para uma média de 10 mil testes, de acordo com a resposta da Associação Nacional de Farmácias ao Público.

Já esta semana, depois de ter entrado em vigor a prescrição automática de testes rápidos de antigénio para quem tem autoteste positivo, mas está assintomático ou tem sintomas ligeiros, as farmácias registaram um aumento da procura e a média diária de testes à Covid-19 passou para os 14 mil.