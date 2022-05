Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No próximo ano letivo, que começará em setembro, “todas as crianças que ingressem no primeiro ano de creche” em instituições do setor solidário com acordos de cooperação não pagam mensalidade. O texto da lei está, no entanto a deixar os responsáveis na área com várias dúvidas que, em tempos de inscrição das crianças, não conseguem esclarecer aos pais e encarregados de educação.

Ao Jornal de Notícias a dirigente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), Filomena Bordalo, questiona se a medida é para aplicar “para as crianças até um ano ou para todas as que entrem pela primeira vez numa creche, independentemente da idade” e se se aplica “a todas as crianças que tenham lugar nesses estabelecimentos ou só para os abrangidos pelo acordo”.

“E os que ficam nas vagas extra, da mesma instituição e nas mesmas condições, têm de pagar mensalidade?”, questiona ainda a responsável ecoando as dúvidas que as famílias têm colocado no momento da inscrição, mas que a CNIS ainda não viu esclarecidas pelo Instituto da Segurança Social, que questionou em janeiro.

Também o presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, questiona “o valor da comparticipação”, quem é “abrangido pelo acordo” e o que fazer “com os das outras vagas”: “Temos urgência porque os pais querem saber”.

Questionado pelo Jornal de Notícias, o ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social frisa o que está escrito na lei sobre a aplicação nas crianças “que ingressam no primeiro ano de creche” e “cumulativamente as crianças que estejam no 1.º e 2.º escalões de comparticipação familiar, independentemente do ano que frequentam”.

Sobre o que acontecerá com as vagas nas instituições que não estão abrangidas pelos acordos, o ministério garante que haverá “articulação com as organizações representativas do setor social e solidário” para a regulamentação do diploma que entra em vigor logo no primeiro dia útil de setembro.