O momento em que se descobre uma gravidez é de extrema felicidade para os casais, mas este não é um caminho linear para todas as famílias. Há quem não queira ter filhos, quem não consiga engravidar e quem tente vários anos e vários tratamentos para que o seu sonho se possa tornar realidade.

Contextualizando, estima-se que em Portugal existam cerca de 300 mil casais inférteis e que um em cada dez casais tenha problemas de fertilidade. Os dados são da Associação Portuguesa de Fertilidade e do grupo IVI, que ainda nos diz que, cerca de 25 a 40% dos casais inférteis apresenta sinais de ansiedade e depressão.

É precisamente sobre infertilidade que falaremos no próximo dia 23, a partir das 17 horas, hora em que estreia no site e Facebook do Observador a talk “(In)fertilidade: positivo desde o primeiro momento”, uma iniciativa entre o Observador e a Zippy.

Para a conversa que terá a duração de 1 hora, estarão presentes, Eduardo Sá, Psicólogo Clínico e Psicanalista, Filipa Bello, Head of Brand & Creative da Zippy, Catarina Godinho, Obstetra no IVI Lisboa e especialista em Medicina da Reprodução, e a Rainbow Family, pacientes no IVI Lisboa que são mães de Carlota após dois anos de tratamentos de fertilidade.

Não perca esta conversa sobre Infertilidade. Poderá fazê-lo através do site do Observador e do Facebook, a partir das 17h.

Tome nota: dia 23 de maio às 17h no site ou Facebook do Observador, num computador ou telemóvel perto de si.

Esta é uma iniciativa do Observador com a Zippy