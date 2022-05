Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Estrelas que casam com arcos que são uma autêntica fusão de cores cobrem os céus de formações geológicas “únicas”. O resultado são imagens que proporcionam um espetáculo celeste para os terráqueos e, as que se vê na fotogaleria, são os vencedores recentemente divulgados da competição Milky Way photographer of the year 2022 selecionados anualmente pelo blog de viagens Capture the Atlas.

Configurações técnicas e material adequado à parte, um céu noturno longe da poluição luminosa das grandes cidades é requisito essencial para captar fotografias com este cenário fascinante, assim como os fotógrafos que o querem fazer devem conduzir ou caminhar até locais de grande altitude, como explica o Capture the Atlas em comunicado às redações dos órgãos de comunicação.

Mais: a temporada da Via Láctea começa em fevereiro e vai até outubro no hemisfério norte e de janeiro a novembro no hemisfério sul, sendo que a melhor altura para vê-la e fotografá-la é em maio e junho, meses coincidentes com o número máximo de horas de visibilidade da galáxia em ambos os hemisférios.