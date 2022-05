Olga Roriz foi à procura da luz das origens numa noite de "Insónia"

Da sua consagração absoluta, com a criação da obra “Pedro e Inês” para a a Companhia Nacional de Bailado, até um público a debandar da sala entre insultos, enquanto a criadora despejava sobre os seus seios nus uma caixa de garfos, Olga Roriz não se poupa nem se deixa domesticar. “Eles bem tentam, com aqueles papeis todos a quererem que eu explique as minhas ideias e fique tudo a parecer muito certinho nos dossiers. O que vale é que nenhuma arte cabe num dossier porque quando ela se materializa todos os discursos se diluem. Ainda mais em dança. Mas eles não veem que essa é a grande beleza da arte? O facto de ela não caber em nenhuma gaveta?”, diz ao Observador quando a noite já vai longa no palco do Teatro Camões. Agora os seus dias se dividem-se entre a preparação desta peça (programada originalmente para ter sido estreada em janeiro no CCB e cancelada devido à Covid) e os ensaios da nova peça que está a criar para a CNB, para comemorar o centenário de José Saramago. “Tenho 35 bailarinos para ensaiar em 22 dias,” desabafa. Pelo meio, ainda levará “Insónia” a ser dançada em Portalegre, no dia 28 de maio.

Do romance-poema A Casa das Belas Adormecidas, do prémio Nobel da Literatura japonês Yasunari Kawabata, às árvores nascidas de um céu surrealista, explorando a ideia de uma primavera invertida e de um tempo reinventado, foi uma “viagem” que faz desta obra “Insónia” uma experiência artística e humana dentro de uma noite sem fim, de onde sobressaem duas ideias fundamentais: o erotismo e a busca da origem. “Já é a terceira peça que faço tomando como ponto de partida o livro do Kawabata, a história daquele homem velho a contemplar jovens prostitutas adormecidas para na verdade reencontrar sempre e só as memórias das sua própria vida, da sua mãe, como se andasse sempre cada vez mais para trás e não procurasse outra coisa que não o seu começo. Mas a verdade é que nunca fiz uma adaptação estrita do livro. Provavelmente nunca farei”, confessa a coreógrafa.

“Os criadores são salvos pela arte e a sua arte salva os outros”, afirma, deixando por instantes a necessidade de pragmatismo para quase se comover. “É preciso estar disponível para escavar, para ir ao encontro do desconhecido. Preciso de ter bailarinos capazes de fazer esse trabalho comigo. Aqui nesta peça tive que fazer castings e contratar mais bailarinos, o que resultou num grupo de desconhecidos. Esse facto, que não estava previsto, acabou por ser fundamental para a criação da peça. Quando temos que criar novas ligações, isso desperta uma espécie de erotismo, que não é sexual, é “mais do foro da imaginação”. “Quando temos que conhecer e criar ligações com pessoas desconhecidas somos impelidos a procurar também auto-conhecimento. Durante vários dias eu e estes sete bailarinos fomos para um palacete abandonado e fizemos um filme em que fomos obrigados a olhar para o nosso passado. Isso faz com que ao de cima venham logo as nossas relações com os nossos pais. O que é que há deles em nós? Qual deles é que marcou o nosso lado masculino e o nosso lado feminino, até que ponto as coisas que mais odiamos neles não as adotamos e transfiguramos?”, conta Olga Roriz

Sonâmbulos em busca de si mesmos

Esta noite insone dura cerca de uma hora e quarenta e cinco minutos, tempo dançado na mais pura linguagem contemporânea, com apontamentos auto-biográficos dos intérpretes falados nas suas diferentes línguas maternas. Como se deambulassem sonambulares numa cidade distópica (a peça foi criada durante a pandemia), sozinhos, em busca de si mesmos, a enumerarem as dores, os vícios, os desencontros, as lágrimas, os cigarros e o álcool a mais.

A marcar esta noite, onde a alba vai chegando, não em róseos dedos como escreveu Homero, na Odisseia, mas em apontamentos dramáticos e sanguíneos de vermelho, as árvores caindo do teto, desabrochando flores brancas e luminosas como pequenos sois, tanto acentuam a paisagem fantasmagórica, como prenunciam a chegada de um tempo de renascimento. Este desenho cenográfico, de uma enorme beleza e densidade simbólica, é uma criação de Olga Roriz e Ana Vaz.