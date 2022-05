Mapa da guerra. O que se sabe sobre este 90.º dia de conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A0 90.º dia do conflito na Ucrânia, as forças russas continuam a ofensiva na zona de Severodonetsk, na região de Luhansk. De acordo com a mais recente atualização do Ministério da Defesa do Reino Unido, o exército russo aumentou mesmo a intensidade das operações na região, com vista a conquistar esta e outras cidades.

O Ministério da Defesa ucraniano divulgou a mesma informação esta terça-feira de manhã, acrescentando que “a maior atividade de hostilidades é observada no distrito operacional de Donetsk, nomeadamente perto de Lyschansk e Severodonetsk”.

A situação levou o ministro dos Negócios estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, a apelar aos parceiros da Ucrânia para que acelerem o envio de armas e munições para o país. Durante a noite, a agência de notícias independente Interfax noticiou que o julgamento dos militares ucranianos que se renderam na semana passada em Azovstal vai iniciar-se em Mariupol.