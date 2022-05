Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O major-general da força aérea russa e já reformado, Kanamat Botashev — o rosto que se vê no tweet do ativista Igor Sushko — morreu após o avião que pilotava ter sido abatido pelas tropas de Zelensky, confirma a BBC Rússia, que cita, sob anonimato, três antigos subordinados de Botashev. Segundo um deles, o homem de 63 anos voltou à linha da frente porque “não podia ficar longe” do combate — mas ainda não estão claras as circunstâncias que o levaram a pilotar um caça nos céus da Ucrânia.

CONFIRMED: In Ukraine, #Russia has lost its highest-ranking pilot yet. Major General Kanamat Botashev was pulled out of retirement, only to be shut down over #Ukraine. Multiple sources including confirmation by the @BBC. pic.twitter.com/jdcGQWB0PJ — Igor Sushko (@igorsushko) May 24, 2022

É o primeiro piloto de uma alta patente militar a morrer na guerra na Ucrânia — ou, pelo menos, que se tenha tornada pública.

As autoridades ucranianas avançaram este domingo que um caça russo do tipo Su-25 foi abatido, na região de Lugansk, por uma granada. Um dos antigos colegas de Botashev vincou que ele era conhecido por pilotar um Su-25.

Львівські десантники збили російський штурмовик Су-25https://t.co/TXpP2GLk2I pic.twitter.com/B4ukyiouRn — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) May 22, 2022

O Fighterbomber — canal russo do Telegram cujo público alvo são os pilotos militares — divulgou no último domingo um comunicado no qual lamenta a morte de um “comandante” não identificado. “Adeus, comandante (…) O céu reclama os seus melhores homens. Hoje reclamou-te”, lê-se segundo a tradução do The Telegraph.

Igualmente o canal Operational ZSU escreveu sobre o assunto, referindo que um cibernauta identificou a vítima como Botashev, mas o comentário foi rapidamente apagado: “Hoje Kanamat morreu! Distrito de Popasnaya, 8:25”. Outros participantes na discussão usaram só as iniciais KHB.

São precisos oito a dez anos e oito milhões de dólares (cerca de 7.5 milhões de euros) para treinar um “piloto franco-atirador” — estatuto alcançado por Botashev –, adianta o Ministério da Defesa russo. Esta mesma entidade não confirmou, para já, a morte da alta patente.

O veterano tem no seu currículo episódios de comportamento imprudente. Foi julgado por fazer acrobacias com um jato militar em 2012 (ano da sua reforma), com o qual não tinha permissão para voar, noticia o jornal Novaya Gazeta.

Kanamat Botashev é mais uma baixa de peso do exército de Moscovo que, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido, já registou, na Ucrânia, um número de mortes semelhante ao da guerra de nove anos no Afeganistão,

Este é mais uma das altas patentes das forças russas a morrer. Logo nas primeiras semanas figuraram entre as baixas de Moscovo nove generais, tendo o número vindo a subir posteriormente, juntando-se à lista, por exemplo, os majores-generais Vladimir Frolov e Valery Statilko — que, tal como Kanamat Botashev tinha mais de 60 anos.