Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O major-general russo Vladimir Frolov morreu na Ucrânia e foi enterrado na Rússia este sábado, de acordo com um comunicado do governador de São Petersburgo. Segundo a Forbes, Frolov será o oitavo general russo a morrer na guerra, isto de acordo com informações veiculadas pelas forças ucranianas.

O governador Alexander Beglov esteve presente na cerimónia, que segundo a Tass se realizou num cemitério em São Petersburgo, e referiu-se ao militar como “um verdadeiro patriota, um homem valente que cumpriu honestamente e até ao fim o seu dever militar e humano”, de acordo com o que é relatado pelo jornal russo Fontanka.

Beglov indicou ainda que Frolov combateu na região de Donbass e disse que o general “sacrificou a sua vida para que crianças, mulheres e idosos em Donbass não voltassem a ouvir explosões”.

Frolov é um dos generais russos que foram mortos na Ucrânia desde o início da guerra. A última vez que o Ministério da Defesa russo reportou perdas foi a 25 de março quando deu conta da morte de 1.351 militares, escreve a BBC. Já quanto a generais, até agora a Rússia tinha apenas confirmado a morte do major-general Andrei Sukhovetsky, mas a Ucrânia tem reclamado mais baixas entre as chefias militares russas.