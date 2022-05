Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Ministério Público (MP) e o BES apresentaram uma reclamação junto do juiz Ivo Rosa, alegando a irregularidade dos seus despachos que determinaram a audição de mais de 80 testemunhas durante a fase de instrução do caso Universo Espírito Santo.

O titular da ação penal e a massa insolvente do antigo banco dos Espírito Santo opõem-se à audição de Pedro Passos Coelho, do ex-governador Carlos Costa e de mais 46 testemunhas que o juiz de instrução criminal aceitou a pedido dos advogados de Ricardo Salgado e de outros arguidos. Uns porque não têm qualquer conhecimento sobre os factos indiciários da acusação do MP e outros porque já foram ouvidos “3 ou 4 vezes”.

