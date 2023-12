O colégio de peritos independentes nomeado pelo Instituto Nacional de Medicina Legal confirmou que Ricardo Salgado padece com “elevada probabilidade” de “demência moderada” causada “por doença de Alzheimer”. Ou seja, o ex-líder do BES encontra-se no terceiro estágio clínico da doença, tendo já “dependência de terceiros para algumas actividades básicas”, de acordo o relatório entregue no Tribunal Cível de Cascais a que o Observador teve acesso.

O Observador sabe que o segundo relatório pedido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa que está a julgar Ricardo Salgado por alegadamente ter corrompido Manuel Pinho aponta no mesmo sentido.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.