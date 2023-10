A notícia parece, no mínimo, estranha: supostamente, diz este utilizador do Facebook — assim como muitos outros que já no ano passado faziam circular a mesma informação — o antigo banqueiro Ricardo Salgado, hoje com 78 anos, estará a escrever um “livro de memórias”, apesar de a sua defesa em tribunal garantir que sofre da doença de Alzheimer. A pessoa responsável pela publicação indigna-se: “E a Justiça vai no engodo?”

E há mais um fator que parece trazer credibilidade a esta informação: um printscreen de um artigo do Diário de Notícias, onde se pode encontrar precisamente um título neste sentido. “Ricardo Salgado escreve memórias para ‘repor a verdade’ e a ‘honra da família'”, lê-se na imagem. Todo o resto do texto que acompanha a fotografia de Ricardo Salgado, incluindo referências temporais, está desfocado e é ilegível.

Mas basta procurar o artigo original publicado no Diário de Notícias, que existe de facto, para perceber que estamos perante um caso de manipulação. Na verdade, a imagem foi editada de forma a que, como se pode perceber no printscreen em baixo, a data da notícia — 13 de julho de 2017 — não apareça, sugerindo que a informação sobre o suposto livro de memórias é atual.

Mas não é o caso: a notícia do Diário de Notícias, como as de outros jornais que replicaram na altura a mesma informação, surge de uma entrevista por escrito que Salgado concedeu na altura à Bloomberg. Era nesse texto que o antigo banqueiro dizia estar a “lutar” pela sua honra e pela da sua família, considerando que pedir desculpa e admitir as suas culpas pela queda do Banco Espírito Santo teria sido apenas a solução mais “fácil”.

Nessa entrevista, o banqueiro que era conhecido como o “Dono Disto Tudo” culpava o processo de resolução decidido pelo Banco de Portugal pelas perdas de poupanças que milhares de clientes sofreram, e que disse “obviamente” lamentar. O texto acrescentava que Salgado passaria o seu tempo a escrever as tais memórias, além de preparar a sua defesa.

Acontece que não só as tais memórias nunca foram publicadas, nem qualquer outro livro assinado pelo banqueiro, como entretanto começou a circular a informação de que Ricardo Salgado estará doente, com Alzheimer.

Em outubro de 2021, a defesa do antigo banqueiro apresentou um atestado médico que indicava o diagnóstico da doença, confirmando os sintomas de “declínio cognitivo progressivo”, que tinham começado por ser alegados num requerimento em julho. Na altura, explicava a Lusa, o médico neurologista Joaquim Ferreira dizia que desde julho desse ano já se notava um “agravamento progressivo das limitações cognitivas e motoras” e que o seu quadro clínico limitava “a sua capacidade para prestar declarações em pleno uso das suas faculdades cognitivas”.

Tem-se seguido uma série de avanços e recuos em tribunal por causa desta questão, com a defesa de Salgado a argumentar recorrentemente que o atual estado de saúde do banqueiro o torna incapaz de se defender. No final de setembro, o antigo banqueiro foi sujeito a uma perícia neurológica para verificar o diagnóstico, um pedido que a defesa tem feito várias vezes e que pretendia que acontecesse no início do atual julgamento, no âmbito do processo EDP, tendo o tribunal considerado que o diagnóstico só seria relevante em caso de condenação.

Neste caso, estão em causa acusações de corrupção, branqueamento e fraude fiscal, num processo que também envolve o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho. No contexto do processo BES/GES, Salgado é acusado de 29 crimes de burla qualificada, 12 de corrupção ativa no setor privado, sete de branqueamento, sete de falsificação de documento, cinco de infidelidade, dois de falsificação de documento qualificada, dois de manipulação de mercado e um de associação criminosa.

A informação de que Ricardo Salgado se estaria a preparar para lançar um livro de memórias é antiga e surge de uma entrevista dada pelo ex-banqueiro em 2017. A imagem que mostra o artigo do Diário de Notícias foi editada de forma a que não seja possível ver que entre a notícia sobre essa intenção e as primeiras alegações de que Salgado estaria a sofrer da doença de Alzheimer passaram quatro anos, sem que fosse publicado nenhum livro.

